Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışının hemen altında 5.372,37 puandan başladı.

Borsa güne yatay seyirle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,29 puan ve yüzde 0,01 değer kaybederek 5.372,37 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,48 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 5,04 değer kazanarak günü 5.372,66 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini ifade etti.

ABD'de borç limiti krizinin çözülmesiyle birlikte ABD hazinesinin tahvil satışlarına başladığını belirten analistler, ABD hükümetinin borçlanmasının piyasalarda likiditeyi olumsuz etkileyebileceği endişesinin de devam ettiğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle Fed'in gelecek hafta yüzde 75 ihtimalle faiz oranlarını değiştirmeyeceği fiyatlanırken, Banka'nın nihai faiz oranını şu anki seviyenin 25 baz puan üzerinde belirlemesi bekleniyor.

Ayrıca dün Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık bir ay aranın ardından yeniden 500 baz puanın altına gerilerken, şu sıralarda 491 baz puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.300 ve 5.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

Öne Çıkanlar
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Son Haberler
40 yaş üzeri baba adaylarına uyarı Sağlık
40 yaş üzeri baba adaylarına uyarı
Dağdan topladıkları mantardan zehirlendiler: 13 kişi hastanelik oldu Güncel
Dağdan topladıkları mantardan zehirlendiler: 13 kişi hastanelik oldu
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız Yazarlar
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Yeni kabine bugün ilk kez toplanıyor. Masada neler var? Güncel
Yeni kabine bugün ilk kez toplanıyor. Masada neler var?
Dünya'nın yeni bir yan uydusu keşfedildi Teknoloji - Otomotiv
Dünya'nın yeni bir yan uydusu keşfedildi
İYİ Parti İstanbul Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney hayatını kaybetti Güncel
İYİ Parti İstanbul Başkan Yardımcısı Edip Çamlıgüney hayatını kaybetti
Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı Güncel
Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı