Cuma günü alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,69 değer kazanarak günü 11.311,31 puandan kapattı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,92 puan ve yüzde 0,34 artarak 11.349,23 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,07 artış gösterdi.Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,38 ile orman, kağıt, basım olurken, en çok düşen yüzde 1,41 ile madencilik sektörü oldu.Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik devam eden endişeler ile ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle haftaya negatif bir başlangıç yaptı. Yurt içi piyasalar ise küresel eğilimden pozitif ayrışarak güne yükselişle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi ile New York Fed imalat sanayi endeksinin izleneceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.200 ve 11.100 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.