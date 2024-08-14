Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 yükselişle 9.976,68 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul Borsası BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 56,06 puan ve yüzde 0,57 artışla 9.976,68 puandan yeni güne giriş yaptı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,26 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Tek gerileyen yüzde 0,43 ile spor endeksi oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün yükseliş eğilimden hareket ederken, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 değer kazandı ve 9.920,61 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarının dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla pozitif bir seyir izlediğini belirten analistlerbugün gözlerin ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini ifade etti.

Dün yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabında haziranda 407 milyon dolar fazla oluşurken, Türkiye 8 ay aranın ardından cari fazla verdi.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.200 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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