Borsa güne yükselişle başladı (16 Eylül 2025)

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,06 değer kazanımıyla 11.000,26 puandan kapattı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,77 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.034,02 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 artarken, holding endeksi yüzde 0,17 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,01 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok düşen ise yüzde 0,99 ile turizm sektörü oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki görüşmeden gelen olumlu sinyaller ve faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle pozitif bir trend sergiliyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde Zew ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

