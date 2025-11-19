Açılışta önceki kapanışa göre 43,44 puan ve yüzde 0,40 artış kaydeden BIST 100, bankacılık endeksinde yüzde 0,44, holding endeksinde ise yüzde 0,17'lik kazanç gördü. Sektör bazında en fazla yükseliş yüzde 1,63 ile finansal kiralama ve faktoringde olurken, en belirgin düşüş yüzde 0,50 ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarında gerçekleşti.

Küresel piyasalarda Fed'in faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve teknoloji hisselerindeki "yüksek değerleme" kaygılarının yarattığı satış dalgası devam ediyor. Bugün Fed'in son toplantı tutanakları ile Nvidia'nın Q3 2025 finansal sonuçları, yatırımcıların odak noktasında olacak. Nvidia'nın 19 Kasım 2025'te açıklanması beklenen bilanço verileri, yaklaşık yüzde 60'lık gelir artışı ve 54,9 milyar dolarlık ciro beklentisiyle piyasa radarında; hisse başına kazanç tahmini ise 1,25 dolar civarında seyrediyor.

Fed tutanakları ise 20 Kasım'da yayınlanacak ve faiz politikalarına dair ipuçları verecek.



Analistler, yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında İngiltere ve Avro Bölgesi enflasyon verileri, cari işlemler dengesi, ABD dış ticaret açığı ile FOMC tutanaklarının izleneceğini belirtiyor. Teknik olarak BIST 100'de 10.900 ve 11.000 direnç, 10.700 ve 10.600 ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Endeksin güncel değeri yaklaşık 10.698 puana gerilemiş olsa da, açılış momentumu pozitif sinyaller veriyor.