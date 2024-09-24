Borsa güne yükselişle başladı 24-09-2024

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı 24-09-2024

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 9.911,41 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 23,66 puan ve yüzde 0,24 artışla 9.911,41 puandan haftanın ikinci iş gününe giriş yaptı.

Hem Bankacılık endeksi hem de holding endeksi yükseliş kaydetti. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,48 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 0,40 ile turizm oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 9.887,75 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını besliyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.010 ve 10.130 seviyelerinin direnç, 9.840 ve 9.730 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Son Haberler
Kurtulmuş Moskova’da
Kurtulmuş Moskova’da
Mourinho'nun taşıdığı çuvalda ne vardı? Erman Toroğlu açıkladı
Mourinho'nun taşıdığı çuvalda ne vardı? Erman Toroğlu açıkladı
İki üniversite bitirdi! Kaymakam olmayı hayal ederken çoban oldu
İki üniversite bitirdi! Kaymakam olmayı hayal ederken çoban oldu
Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem
Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem
Kars’taki Konak Oteli’nde can pazarı: Mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı
Otelide can pazarı! Mahsur kalanların yardımına itfaiye yetişti