Dün, satış ağırlıklı bir görünüm sergileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,81 değer kaybıyla 10.853,43 puandan bitirmişti.

Günün açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışın 5,23 puan üzerinde ve %0,05 artış göstererek 10.858,67 puana ulaştı. Açılışta bankacılık endeksi %0,09 düşüş kaydederken, holding endeksi ise %0,22 yükseliş gösterdi.

Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan, %1,38 ile finansal kiralama ve faktoring olurken; en fazla düşüş yaşayan sektör ise %0,22 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında yapılacak önemli görüşmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı beklentisiyle karışık bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul Pay Piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi olması sebebiyle bugün saat 12.40'a kadar işlem görecek. Pay piyasasında sürekli müzayede işlemleri saat 12.30'a kadar sürecek, kapanış seansı ise saat 12.30 ile 12.40 arasında gerçekleşecek.

Analistler, bugün Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de ise Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini belirtiyor. Teknik göstergeler açısından, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç; 10.800 ve 10.700 seviyeleri ise destek noktaları olarak görülüyor.