Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 artışla 4.544,48 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,28 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 4.544,48 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 artarken, holding endeksi yüzde 0,10 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,65 ile inşaat oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,56 değer kaybederek günü 4.536,20 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'nin bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi negatif bir seyir izlendiğini belirterek, devam eden borç krizine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hazirandaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin beklentileri etkileyebileceğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artış ihtimalinin güç kazanmaya devam ettiğini bildirdi. Buna göre, Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörüler yüzde 25 seviyesine çıktı.

Söz konusu gelişmede Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri ve beklentileri aşan makroekonomik veriler etkili olurken, New York Fed Başkanı John Williams, dün, enflasyonun gelecek 2 yılda bankanın uzun vadede hedefi olan yüzde 2'ye dönmeden önce bu yıl yüzde 3,25 civarına düşmesini beklediğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 ve 4.400 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.(AA)

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