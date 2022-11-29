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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 8 gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Saray ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 10:08
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 8 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 8 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2 ilçede belirlenen adresler ile bazı şüphelilerin üst aramasında 24 gram sentetik uyuşturucu ve 3 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler F.M, S.G, E.O, H.P, T.Y, E.K, F.M. ve Y.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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