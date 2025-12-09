Dün güçlü alımlarla yükselen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 kazançla 11.189,50 puandan kapattı.

Açılış itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 20,81 puan ve yüzde 0,19 artarak 11.210,31 seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi ise yüzde 0,08 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,66 ile tekstil deri olurken, en çok gerileyen yüzde 0,48 ile finansal kiralama faktoring endeksi oldu.

Küresel piyasalar, Fed’in faiz indirim beklentilerinin canlı kalmasına rağmen, Fed yetkililerinin şahin tonlu açıklamaları endişesiyle baskı altında seyrediyor.Analistler, bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu, yurt dışında ise Almanya dış ticaret dengesi ile ABD JOLTS açık iş sayısının izleneceğini belirtti.

Teknik olarak BIST 100’de 11.300 ve 11.400 direnç, 11.100 ve 11.000 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.