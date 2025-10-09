Dün genel olarak satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybıyla 10.756,27 puandan tamamlamıştı. Bugünkü açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa kıyasla 100,46 puan ve yüzde 0,93 artarak 10.856,73 puana ulaştı.

Sektör endekslerinin performansına bakıldığında, Bankacılık endeksi yüzde 1,24, Holding endeksi ise yüzde 0,90 oranında artış gösterdi. Günün en çok yükselen sektörü yüzde 1,70 ile ulaştırma olurken, en fazla gerileyen sektör ise yüzde 0,34 ile finansal kiralama faktoring olarak kaydedildi.

KÜRESEL PIYASALAR VE BEKLENTILER

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sürecine yönelik artan iyimserlik ve teknoloji hisselerindeki yükselişin öncülüğünde pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin izleneceğini belirtti. Yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasaların yakından takip edeceği kritik gelişme olarak öne çıkıyor. Teknik analizde, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç seviyeleri, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade edildi.