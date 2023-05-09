Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,56 değer kaybederek günü 4.536,20 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 58,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,41, holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 5,99 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade ederek, ülke ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunulan ABD'de, söz konusu limite ilişkin açmaz devam ederken, Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu kapsamda Kongre liderleriyle bugün bir araya geleceğini duyurdu.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve ABD'de borç krizine ilişkin haber akışının takip edildiğini aktaran analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyonun öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 seviyesinin direnç, 4.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

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