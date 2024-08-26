Borsa günü düşüşle kapattı

Günün kazananları ve kaybedenlerine bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 0,74 oranında değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,92 oranında düşüş yaşadı. Sektörler arasında en fazla kazandıran, yüzde 1,12 ile spor sektörü olurken, en büyük kaybı yüzde 4,93 ile madencilik sektörü yaşadı.

Analistler, küresel piyasalarda yoğun makroekonomik veri akışı nedeniyle yön arayışının sürdüğüne dikkat çekiyor. Özellikle bu hafta içinde açıklanacak makroekonomik verilerin piyasalar üzerindeki etkisinin yakından takip edileceği ifade ediliyor.

Yurtiçinde sektörel enflasyon beklentileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Yarın, Türkiye'de sektörel enflasyon beklentileri ve Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin yanı sıra, yurtdışında Almanya'nın GfK tüketici güven endeksi ile ABD'den açıklanacak konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi gibi veriler yakından takip edilecek.

Teknik açıdan incelendiğinde, BIST 100 endeksi için 9.500 ve 9.400 puan seviyeleri önemli destek noktaları olarak ön plana çıkarken, 9.650 ve 9.750 puan seviyeleri ise direnç bölgeleri olarak görülüyor.Bu seviyelerin üzerinde veya altında gerçekleşecek hareketlerin endeksin gelecekteki yönü açısından belirleyici olabileceği belirtiliyor.