17 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,45 değer kaybederek günü 4.507,24 puandan tamamladı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 18:39
Takip Et

Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa günü düşüşle tamamladı
+
Aa
-

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 111,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 6,52, holding endeksi yüzde 2,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,40 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 6,89 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, resesyon endişelerinin artmasıyla küresel pay piyasaların negatif bir seyir izlediğini belirtti.

Yarın Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, veri gündemimde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ile uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon ve ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 seviyesinin destek, 4.700 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Benzine şaka gibi indirim
1
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
2
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
3
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
4
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
5
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
6
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
﻿TFF Başkanı: Almanya'da çok Türk var
7
﻿TFF Başkanı: Almanya'da çok Türk var
﻿TFF Başkanı: Almanya'da çok Türk var
﻿İstiklal Caddesi'ndeki platform ve bayraklar kaldırıldı
﻿İstiklal Caddesi'ndeki platform ve bayraklar kaldırıldı
﻿İstiklal Caddesi'ndeki platform ve bayraklar kaldırıldı
﻿Zelenskiy: Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimse yüzde 100 bilmiyor
﻿Zelenskiy: Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimse yüzde 100 bilmiyor
﻿Zelenskiy: Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimse yüzde 100 bilmiyor
﻿Dedeoğulları davası: Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası
﻿Dedeoğulları davası: Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası
﻿Dedeoğulları davası: Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası
﻿Trabzonspor imzayı attırdı
﻿Trabzonspor imzayı attırdı
﻿Trabzonspor imzayı attırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.