Borsa günü düşüşle tamamladı

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı
BIST 100 endeksi, son kapanışa kıyasla 29,21 puan düşüş gösterdi ve işlem hacmi 110,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörü endeksi yüzde 0,92 artarken, holding endeksi yüzde 0,15 yükseldi. Sektör endekslerinde en fazla kazancı yüzde 1,89 ile madencilik sektörü elde ederken, en büyük kaybı ise yüzde 3,47 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü yaşadı. Analistler, ABD ekonomisinin yumuşak bir iniş yapabileceği ve Federal Rezerv’in yıl sonuna kadar üç kez faiz indirebileceği beklentilerine rağmen, doların değer kazanması sonucu küresel risk iştahının azaldığını ifade ettiler.Gelecek hafta iç piyasada ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, dış piyasalarda ise ABD’de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar ile dayanıklı mal siparişleri, İngiltere’de büyüme, Avro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi ve Japonya’da perakende satışlar ile sanayi üretimi gibi yoğun bir veri gündemi izlenecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.400 puanlar direnç, 9.000 ve 8.900 puanlar ise destek olarak görülmekte.

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