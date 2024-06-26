Borsa günü düşüşle tamamladı

Endeks, önceki kapanışa kıyasla 193,28 puan düşerken, toplam işlem hacmi 82,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi ise yüzde 1,31 oranında değer yitirdi.

Sektör endekslerinde en fazla kazancı yüzde 1,13 ile turizm sektörü elde ederken, en büyük kaybı yüzde 3,27 ile madencilik sektörü yaşadı.

Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artışla 146 milyar 301 milyon dolar seviyesine ulaşarak rekor bir seviyeye yükseldi.

Yurt dışında yerleşik kişiler, belirtilen dönemde 791,7 milyon dolar değerinde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satın aldı ve bu, tarihte ilk kez 12 hafta üst üste alım yapan yabancı yatırımcıların toplam alımının 9 milyar dolara yaklaştığını gösterdi.

Yabancı yatırımcıların DİBS stoku, 11 milyar 235,7 milyon dolar ile 13 Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemdeki politikalarına dair beklentiler ve banka yetkililerinin ihtiyatlı açıklamaları nedeniyle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Yarın, yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklanacak faiz kararı ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de ekonomik büyüme, Japonya'da perakende satışlar, Çin'de sanayi karları ve Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi gibi verilerin takip edileceği ifade edildi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 puanların destek, 10.500 ve 10.600 puanların ise direnç seviyeleri olarak görüldüğü kaydedildi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağını öngördü.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyan değeri de yüzde 50 olarak hesaplandı.