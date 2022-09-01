﻿Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, güne 2,71 puan ve yüzde 0,09 kayıpla 3.168,50 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.125,47, en yüksek 3.182,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 azalışla 3.142,74 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 1,75, hizmetler endeksi yüzde 0,22, teknoloji endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 53,87 puan ve yüzde 1,56 düşüşle 3.400,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Halkbank, Petkim, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.693,35 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.693,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,40 kazanımla 1 milyon 6 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,1677 lira, satışta 18,2405 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,1577 lira, satışta 18,2304 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,10'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,60'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9942, sterlin/dolar paritesi 1,1534, dolar/yen paritesi de 139,96 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,45 düşüşle 92,40 dolardan işlem görüyor. (AA)