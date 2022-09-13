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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 222,33 puan azalarak 3.426,88 puandan kapandı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 18:49
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
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BIST 100 endeksi, güne 59,85 puan ve yüzde 1,64 kazanımla 3.709,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.426,88, en yüksek 3.715,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 6,09 azalışla 3.426,88 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,14, sanayi endeksi yüzde 5,45, hizmetler endeksi yüzde 4,70, teknoloji endeksi yüzde 5,24 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 277,12 puan ve yüzde 6,88 düşüşle 3.748,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10'u prim yaptı, 89'u geriledi. Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.705 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.705 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,7 yükselişle 1 milyon 12 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,2078 lira, satışta 18,2807 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,2059 lira, satışta 18,2789 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,82'den, bileşik getirisi de yüzde 14,30'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0000, sterlin/dolar paritesi 1,1520, dolar/yen paritesi de 144,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,5 düşüşle 92,4 dolardan işlem görüyor. (AA)

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