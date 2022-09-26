﻿Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, güne 2,58 puan ve yüzde 0,08 kayıpla 3.279,03 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.222,21, en yüksek 3.309,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 azalışla 3.260,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,35, sanayi endeksi yüzde 0,02 ve hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 23,15 puan ve yüzde 0,65 düşüşle 3.532,52 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 50'si geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Vestel, İş Bankası (C) ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.638,15 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.638,15 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,10 değer kaybederek 967 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,4137 lira, satışta 18,4875 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,3574 lira, satışta 18,4309 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9624, sterlin/dolar paritesi 1,0716, dolar/yen paritesi de 144,43 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,80 düşüşle 84,17 dolardan işlem görüyor.