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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kaybıyla 3.146,89 puandan tamamladı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 18:46
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 55,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,04 ve holding endeksi yüzde 2,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 3,16 ile gıda, içecek oldu.

ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde beklentiler dahilinde yüzde 0,6 daraldı.

Merkez bankalarının yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarına devam etmesinin küresel ekonomik gerilemeye neden olacağına dair endişeler ve İngiltere piyasalarında yaşanan kargaşanın yayılma riskiyle küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.

İngiliz hükümetinin enflasyonla mücadeleye gölge düşürebilecek vergi indirimi planını duyurması sonrası tahvil piyasasında yaşanan çalkantı ise dün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) tahvil alımı hamlesini açıklamasıyla yaşadığı durulmanın ardından yeniden hareketlendi.

Analistler yarın uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin not görünümüne ilişkin değerlendirmesini açıklamasının beklendiğini, yurt dışında ise merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

Veri gündeminde yurt içine dış ticaret dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesi'nde enflasyon, Japonya'da sanayi üretimi, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Çin'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.140 puanın destek, 3.320 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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