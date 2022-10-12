Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, güne 14,88 puan ve yüzde 0,42 kazanımla 3.586,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.510,86, en yüksek 3.591,37 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,51 azalışla 3.517,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,75, sanayi endeksi yüzde 1,13, hizmetler endeksi yüzde 0,90, teknoloji endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 66,95 puan ve yüzde 1,71 düşüşle 3.843,10 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 73'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, Sasa Polyester ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.670 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.670 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 kazançla 1 milyon 6 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5534 lira, satışta 18,6278 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5485 lira, satışta 18,6228 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9705, sterlin/dolar paritesi 1,1075, dolar/yen paritesi de 146,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,30 düşüşle 91,53 dolardan işlem görüyor. (AA)