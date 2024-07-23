Borsa günü düşüşle tamamladı

Önceki kapanışa göre 83,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 110,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,97 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 2,69 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD’deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle karışık bir seyir izlediğini belirtti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50’de tuttu.

TCMB’nin faiz oranlarına ilişkin duyurusunda, haziran ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin bir zayıflama kaydettiği ve temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret ettiği ifade edildi. Ancak ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağı öngörülüyor ve yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talebin hala enflasyonist düzeyde olmakla birlikte yavaşlamaya devam ettiğini teyit ediyor.

Yarın ABD’de ve Avrupa’da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD’de yeni konut satışları ve Almanya’da GfK tüketici güveni takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek, 11.250 ve 11.350 puanları ise direnç konumunda bulunuyor.