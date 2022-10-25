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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kaybıyla 3.975,01 puandan tamamladı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 19:59
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 83,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,25, holding endeksi yüzde 1,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,79 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,39 ile bilişim oldu.

Gün içinde 4.011,08 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 3.975 puanda dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin olarak yetkililerden açıklamaların takip edildiğini belirtti.

Bilanço döneminin bugünden itibaren yoğunlaşacağını aktaran analistler, hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini ifade etti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar ve yeni konut satışlarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 ve 4.030 seviyelerinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti. (AA)

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