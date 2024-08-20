Borsa günü düşüşle tamamladı

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü %0,72 düşüşle 9.982,28 puandan kapattı.

Endeks, önceki kapanışa göre 71,92 puan azaldı ve toplam işlem hacmi 94,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,18 artarken, holding endeksi yüzde 0,28 düştü. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,76 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,97 ile iletişim sektörü oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini %50’de sabit tuttu. TCMB’den yapılan açıklamada, “Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” denildi.

Analistler, küresel pay piyasalarının Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesinde karışık bir seyir izlediğini belirtti. Yarın yurt içinde veri gündemi sakin olacak, yurt dışında ise Fed FOMC toplantı tutanakları ve Japonya’nın dış ticaret dengesi takip edilecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.750 puan destek, 10.100 ve 10.200 puan direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

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