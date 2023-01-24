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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,70 değer kaybederek günü 5.366,52 puandan tamamladı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 18:26
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,91 puan azalırken, toplam işlem hacmi 108,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,60 ve holding endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,39 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,33 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikle dün etkili olan pozitif havanın, bugün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileriyle yerini karışık bir seyre bıraktığını bildirdi.

İmalat sanayi PMI ABD, Almanya, Avro Bölgesi ve İngiltere'de 50'nin altında kalarak daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Yarın veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise İngiltere’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Almanya’da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.350 ve 5.300 seviyelerinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

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