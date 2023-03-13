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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,14 değer kaybederek günü 5.323,19 puandan tamamladı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 18:23
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,37 puan azalırken, toplam işlem hacmi 78,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,36 ve holding endeksi yüzde 1,53 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,28 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskıladığını belirtti.

Bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunacağını aktaran analistler, yarın yurt dışında ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların odağında bulunacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5200 seviyesinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. (AA)

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