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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,73 değer kaybederek günü 4.811,45 puandan tamamladı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 19:23
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
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BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 186,35 puan azalarak düşüş gösterdi ve toplam işlem hacmi 54,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,55, holding endeksi yüzde 3,35 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren ise yüzde 6,49 ile iletişim sektörü oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sistemine ilişkin endişelerin azalmasına karşın yatırımcıların temkinli davrandığını belirttiler.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağı ve yurt dışında Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ve ABD'de bekleyen konut satışlarının takip edileceği bildirildi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 seviyesinin destek, 5.050 ve 5.200 puanın direnç konumunda olduğu ifade edildi.

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