﻿Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksinin yüzde 1,17, holding endeksinin ise yüzde 1,80 değer kaybettiği ve sektör endeksleri arasında madencilik endeksinin yüzde 1,60 kazançla en fazla artışı gösterirken, elektrik endeksinin yüzde 3,49 kayıpla en çok değer kaybeden sektör olduğu açıklandı.

Analistler, küresel pay piyasalarındaki bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalması ve para politikalarında şahin adımların sonuna yaklaşıldığı beklentileriyle pozitif bir seyrin izlendiğini ancak yurt içi piyasaların negatif ayrıştığına dikkat çekti.

Haftaya ise Türkiye'ye ilişkin kredi değerlendirme raporunun açıklanması ve yurt içi enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde ise imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri gibi yoğun bir veri gündemiyle başlanacağı bildirildi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.100 seviyelerinin direnç, 4.750 puanın ise destek konumunda olduğu ifade edildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2.86 artmasını bekliyor. Bu artışın, önceki aya göre yüzde 0.20 puanlık bir yükselişe işaret ettiği belirtiliyor.

Mart ayı için en yüksek beklenti yüzde 3.60, en düşük beklenti ise yüzde 2.35 seviyesinde bulunuyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 55.18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51.35'e gerileyeceği hesaplanıyor. Bununla birlikte, enflasyonun yıl sonunda yüzde 12,17'ye ulaşacağı öngörülüyor. Ekonomistler, yüksek gıda fiyatları ve döviz kuru hareketlerinin enflasyon üzerindeki baskısının sürdüğüne dikkat çekiyorlar.