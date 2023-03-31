31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa günü düşüşle tamamladı

Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %1,70 değer kaybederek günü 4.812,93 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 83,14 puan azaldı ve toplam işlem hacmi 48,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 18:54
Takip Et

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
+
Aa
-

 Bankacılık endeksinin yüzde 1,17, holding endeksinin ise yüzde 1,80 değer kaybettiği ve sektör endeksleri arasında madencilik endeksinin yüzde 1,60 kazançla en fazla artışı gösterirken, elektrik endeksinin yüzde 3,49 kayıpla en çok değer kaybeden sektör olduğu açıklandı.

Analistler, küresel pay piyasalarındaki bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalması ve para politikalarında şahin adımların sonuna yaklaşıldığı beklentileriyle pozitif bir seyrin izlendiğini ancak yurt içi piyasaların negatif ayrıştığına dikkat çekti.

Haftaya ise Türkiye'ye ilişkin kredi değerlendirme raporunun açıklanması ve yurt içi enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde ise imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri gibi yoğun bir veri gündemiyle başlanacağı bildirildi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.100 seviyelerinin direnç, 4.750 puanın ise destek konumunda olduğu ifade edildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2.86 artmasını bekliyor. Bu artışın, önceki aya göre yüzde 0.20 puanlık bir yükselişe işaret ettiği belirtiliyor.

Mart ayı için en yüksek beklenti yüzde 3.60, en düşük beklenti ise yüzde 2.35 seviyesinde bulunuyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 55.18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51.35'e gerileyeceği hesaplanıyor. Bununla birlikte, enflasyonun yıl sonunda yüzde 12,17'ye ulaşacağı öngörülüyor. Ekonomistler, yüksek gıda fiyatları ve döviz kuru hareketlerinin enflasyon üzerindeki baskısının sürdüğüne dikkat çekiyorlar.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
1
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
2
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
4
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
5
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
6
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
7
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿Trabzonspor'un pilot takımı belli oldu. Yarın imzalar atılıyor
﻿Trabzonspor'un pilot takımı belli oldu. Yarın imzalar atılıyor
﻿Trabzonspor'un pilot takımı belli oldu. Yarın imzalar atılıyor
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Ağrı’da iki tır kafa kafaya çarpıştı
﻿Ağrı’da iki tır kafa kafaya çarpıştı
﻿Ağrı’da iki tır kafa kafaya çarpıştı
﻿Halk otobüsü bariyere çarptı. Yaralılar var
﻿Halk otobüsü bariyere çarptı. Yaralılar var
﻿Halk otobüsü bariyere çarptı. Yaralılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.