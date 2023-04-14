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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 42,68 puan azalarak 5.092,88 puandan kapandı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 19:18
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
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BIST 100 endeksi, güne 7,82 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 5.143,38 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.092,88, en yüksek 5.176,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 azalışla 5.092,88 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,10, sanayi endeksi yüzde 0,66, hizmetler endeksi yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 55,47 puan ve yüzde 0,98 düşüşle 5.613,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 71'i geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Girişim Elektrik Sanayi, Ereğli Demir Çelik ve Koza Anadolu Metal Madencilik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.997 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.997 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1 milyon 310 bin liraya yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,3228 lira, satışta 19,4002 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,2935 lira, satışta 19,3708 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,77'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,2420, dolar/yen paritesi de 133,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1 artışla 86,1 dolardan işlem görüyor. (AA)

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