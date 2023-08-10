Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,09 değer kaybederek günü 7.441,50 puandan tamamladı.

KAYNAK: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 159,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 203,2 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi yüzde 1,44 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,91 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 6,11 ile orman ve kağıt oldu.

Gün içinde 7.766,12 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 7.440 puanın üzerinde dengelendi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,2 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

Analistler, piyasa beklentilerinin altında gelen enflasyon verisi ile artan işsizlik maaşı başvurularının Fed'in para politikasını daha fazla sıkılaştırmaktan kaçınabileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın İstanbul’da finans dünyasının temsilcileriyle bir araya geleceğini dile getiren analistler, buradan gelecek haber akışının da takip edileceğini söyledi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.250 ve 7.100 seviyelerinin destek, 7.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 422 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

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