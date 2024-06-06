Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün sonunda yüzde 0,69 oranında değer kaybederek 10.279,69 puan seviyesinde kapandı.

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 71,27 puan düşüş yaşarken, toplam işlem hacmi 83,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi ise yüzde 1 oranında değer kaybetti.

Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 3,94 ile bilişim sektörü elde ederken, en fazla kaybı ise yüzde 2,46 ile spor sektörü yaşadı.

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Analistler, global piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ana politika faizlerini 25 baz puan indirme kararı sonrası olumlu bir eğilim olduğunu, ancak yurt içi piyasaların negatif bir ayrışma gösterdiğini ifade etti.

Yarın, yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekonomik büyüme ve ABD'de tarım dışı istihdam verileri gibi yoğun bir veri gündeminin izleneceğini belirten analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 puanların destek, 10.500 ve 10.600 puanların ise direnç olarak görüldüğünü dile getirdiler.

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