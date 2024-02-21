Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düşüş yaşadı

Endeks, önceki kapanışa kıyasla 32,86 puan düşerken, toplam işlem hacmi 147,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybına uğradı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 4,79 ile bilişim oldu, en çok değer kaybeden ise yüzde 2,63 ile turizm sektörü oldu.

Analistler, ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından, küresel hisse senedi piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine geç başlama beklentilerinin güçlü olduğunu belirtti. Analistler, bugün Fed’in toplantı tutanaklarının, yarın ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklanacak faiz kararının takip edileceğini ifade etti. Ayrıca, yurt dışında ABD ve Avrupa’da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi’nde enflasyon ve ABD’deki haftalık işsizlik başvurularının da takip edileceğini belirttiler. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydettiler.

AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB’nin politika faizini sabit tutacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortanca değeri ise yüzde 36,25 olarak belirlendi.