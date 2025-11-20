Endeks, bir önceki kapanışa kıyasla 75,82 puan değerlenirken, toplam işlem hacmi 125,5 milyar liraya ulaştı.Bankacılık endeksi yüzde 1,41 kazanç sağlarken, holding endeksi yüzde 0,12 geriledi.Sektör endeksleri arasında en yüksek artışı yüzde 3,83 ile madencilik kaydederken, en fazla düşüşü yüzde 1,08 ile bilişim endeksi yaşadı.

Küresel piyasalarda Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosu teknoloji hisselerindeki düzeltme korkularını azalttı, iş gücü verileri ise fiyatlamaları etkiledi; genel olarak pozitif bir hava hâkim oldu. BIST 100 de küresel trendlere uyumlu şekilde güne güçlü başlayıp alıcılı kapattı.

Yurt içi verilerde tüketici güven endeksi kasımda aylık yüzde 1,6 yükselerek 85 puana çıktı.

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında imalat, hizmet ve bileşik PMI verileri ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının izleneceğini belirtiyor; teknik olarak BIST 100'de 11.050-11.150 direnç, 10.900-10.800 destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.