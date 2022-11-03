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Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 kazançla 4.105,46 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.116,49 puana taşıdı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 18:34
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Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa günü rekorla tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 82 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,67 ile sigorta, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının beklenenden daha şahin olmasıyla küresel pay piyasalarının negatif seyrettiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Fed, dünkü toplantısında politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonu düşürme kararlılığı vurgulanırken, faiz artışlarının hızının belirlenmesinde kümülatif sıkılaşma, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı bildirildi.

Fed Başkanı Powell ise faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu, faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğini söyledi.

Yarın Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.120 seviyesinin direnç, 4.000 ve 3.940 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.(AA)

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