﻿Borsa günü rekorla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 114,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 107,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,35 ve holding endeksi yüzde 3,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile spor oldu.

Analistler, küresel piyasalarda para politikalarına yönelik belirsizlikler ile yüksek enflasyon ve resesyon kaygılarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu, Borsa İstanbul'da ise pozitif görünümün sürdüğünü ifade etti.

ABD'de yarınki Kongre seçimleri nedeniyle siyasi haber akışının da önem kazanacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışların öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 seviyesinin direnç, 4.180 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti. (AA)