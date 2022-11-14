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Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,57 kazançla 4.570,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.571,16 puana taşıdı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 18:59
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Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa günü rekorla tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 114,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38 ve holding endeksi yüzde 1,62 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,14 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla oluşan pozitif havaya karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretleri ve kripto para piyasalarındaki negatif seyrin küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını bildirdi.

Yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmasını sürdürdüğünü dile getiren analistler, G20 toplantısından gelecek haber akışı ile Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ve Japonya'da büyüme Çin'de sanayi üretimi, Almanya'da Zew endekslerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

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