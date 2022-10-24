24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 kazançla 3.977,51 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.008,80 puana taşıdı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 19:08
Takip Et

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı
+
Aa
-

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 76,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,54 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,38 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "ultra şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin güçlenmesi ile küresel çapta risk iştahının arttığını söyledi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ile Richmond Fed sanayi endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.050 puanın direnç, 3.900 ve 3.850 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
1
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
2
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
3
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
4
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
5
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
6
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
7
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿Ismael'den sürpriz kadro
﻿Ismael'den sürpriz kadro
﻿Ismael'den sürpriz kadro
﻿Ali Koç'tan flaş açıklamalar: Tünelin ucunda ışık göründü 
﻿Ali Koç'tan flaş açıklamalar: Tünelin ucunda ışık göründü 
﻿Ali Koç'tan flaş açıklamalar: Tünelin ucunda ışık göründü 
﻿Borsa günü rekorlarla tamamladı
﻿Borsa günü rekorlarla tamamladı
﻿Borsa günü rekorlarla tamamladı
﻿Sağlık yolsuzluğu operasyonunda 26 tutuklama
﻿Sağlık yolsuzluğu operasyonunda 26 tutuklama
﻿Sağlık yolsuzluğu operasyonunda 26 tutuklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.