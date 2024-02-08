Borsa günü rekorlarla tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 106,78 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 120,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 1,73 arttı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 3,32 ile gıda içecek endeksinde görülürken, tek düşüş yüzde 5,10 ile sigorta endeksinde yaşandı.

Analistler, ABD ekonomisinin güçlü sinyaller vermeye devam ettiğini, bunun da Fed’in açıklamalarını dikkatli yapmasına yol açtığını söyledi.

Ayrıca, TCMB’nin yeni Başkanı Fatih Karahan, ilk “Enflasyon Raporu” toplantısında, parasal sıkılığın fiyatlara olumlu etkisinin beklentilerden daha fazla olduğunu belirtti.

Karahan, 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin değişmediğini, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu ifade etti.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya’da enflasyon verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.960 ve 9.000 puanın direnç, 8.750 ve 8.620 puanın destek olduğunu bildirdi.