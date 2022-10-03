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Borsa günü sert yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,67 değer kazancıyla 3.392,13 puandan tamamladı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 18:26
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Borsa günü sert yükselişle tamamladı

Borsa günü sert yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 212,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 62,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,75, holding endeksi yüzde 6,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,24 ile spor oldu.

Analistler, yüksek enflasyon ve faiz ortamının küresel ekonomide toparlanmayı geciktireceği beklentilerinin güçlendiğini, bu durumun piyasaların dalgalı seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını aktardı.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde ÜFE'nin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.100 puanın destek, 3.340 seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti. (AA)

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