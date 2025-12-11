Endeks, önceki kapanışa göre 39,78 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 134,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,56 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,08 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,64 ile tekstil deri oldu.

Yurt içinde TCMB’nin faiz kararı fiyatlamaları etkiledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini beklentilere paralel olarak 150 baz puan indirerek yüzde 38’e çekti. AA Finans anketine katılan ekonomistler de aynı indirimi öngörmüştü.Yatırımcıların odağı yarın açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne göre, ekim ayında cari işlemler hesabının 574 milyon dolar fazla vermesi, 2025 yılı için ise 20 milyar 900 milyon dolar açık öngörülüyor.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi ile piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise Japonya sanayi üretimi, İngiltere dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi, Almanya TÜFE verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.350 ve 11.450 puan direnç, 11.100 ve 11.000 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.