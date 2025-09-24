Borsa günü yükselişle tamamladı (24 Eylül 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 artışla 11.366,93 puandan kapattı. Önceki kapanışa göre 35,19 puan yükselen endeksin toplam işlem hacmi 167,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Sektörler arasında finansal kiralama faktoring yüzde 7,77 ile en çok kazandıran olurken, inşaat sektörü yüzde 1,57 ile en fazla düşüş gösterdi.

KÜRESEL PİYASALAR VE BIST

Küresel piyasalarda ABD’nin makroekonomik verileri sonrası karışık seyir gözlenirken, BIST 100 endeksi pozitif bir kapanış yaptı. Yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi eylülde 0,4 puan düşerek 100,2’ye geriledi, kapasite kullanım oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 74’e ulaştı.

YARINKİ GÜNDEM VE TEKNİK ANALİZ

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası tutanakları, ABD’de GSYİH, PCE ve işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100’de 11.500 ve 11.600 direnç, 11.300 ve 11.200 destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

