Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazanarak 7.671,05 puandan tamamladı.

KAYNAK: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 79,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 0,90 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,92 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,06 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Öte yandan ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerin ne kadar süre yüksek seviyelerde tutacağına dair soru işaretlerinin de varlığını sürdürmesine karşın ülkede bugün açıklanan enflasyon verileriyle bankanın yumuşak bir iniş yapabileceğine ve faiz artışlarında sona gelmiş olabileceğine dair beklentilerin güç kazandığını belirtti.

Yarın yurt içinde bütçe dengesi yurt dışında ise Japonya'da büyüme, sanayi üretimi, Çin'de sanayi üretimi, perakende satışlar, İngiltere'de enflasyon, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da izleneceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.770 puanın direnç, 7.500 ve 7.420 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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