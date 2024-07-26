Borsa günü yükselişle tamamladı

Endeks, önceki kapanışa göre 19,94 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 84,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi ise yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,01 ile sigorta sektörü oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de açıklanan verilerin yumuşak iniş ihtimalini desteklemesiyle pozitif bir seyir izlediğini belirtti. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, haziranda aylık yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artarken, yıllık yüzde 2,6 ile beklentilerin biraz üzerinde yükseldi. Bu endeks, mayısta da yıllık yüzde 2,6 artış göstermişti.

Gelecek hafta yurt içinde ekonomik güven endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ve dış ticaret dengesi; yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme, enflasyon ve işsizlik oranı, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, ABD'de istihdam verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı gibi yoğun veri gündemi takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.