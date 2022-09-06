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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 kazançla 3.391,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.448,93 puana taşıdı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 18:49
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 18:55
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 122,9 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 7,35 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,39 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında resesyon ve merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği endişelerinin sürdüğünü ancak Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlar atacağını duyurmasının ardından risk iştahının arttığını söyledi.

Yurt içi piyasaların bankacılık hisseleri öncülüğünde küresel pay piyasalarından pozitif ayrışmaya devam ettiğine dikkati çeken analistler, Avrupa'da enerji krizine ilişkin gelişmeler ve veri gündeminin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap raporunun piyasaların odağında yer alacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içine hazine nakit dengesi yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 seviyesinin direnç, 3.330 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi. (AA)

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