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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,43 puan artarak 3.402,81 puandan kapandı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 19:35
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, güne 12,72 puan ve yüzde 0,38 kazançla 3.404,10 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.338,13, en yüksek 3.424,37 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 3.402,81 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 1,19, teknoloji endeksi yüzde 0,61 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,28 puan ve yüzde 0,68 yükselişle 3.728,29 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 48'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.710,65 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.710,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,70 kayıpla 999 bin 650 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,2012lira, satışta 18,2742 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,1920 lira, satışta 18,2649 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,11'den, bileşik getirisi de yüzde 13,54'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9942, sterlin/dolar paritesi 1,1468, dolar/yen paritesi de 144,42 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,75 düşüşle 89,15 dolardan işlem görüyor. (AA)

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