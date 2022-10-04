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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 65,90 puan artarak 3.458,03 puandan kapandı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 19:19
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, güne 43,47 puan ve yüzde 1,28 kazançla 3.435,59 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.400,39, en yüksek 3.480,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,94 artışla 3.458,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 2,54 ve hizmetler endeksi yüzde 2,49 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 69,54 puan ve yüzde 1,87 yükselişle 3.789,62 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 30'u geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi Bankası, VakıfBank ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.726,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 19.05 itibarıyla 1.726,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,20 kazanımla 1 milyon 18 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5317 lira, satışta 18,6060 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5267 lira, satışta 18,6010 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 19.05 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9978, sterlin/dolar paritesi 1,1450, dolar/yen paritesi de 144,25 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,90 yükselişle 91,70 dolardan işlem görüyor. (AA)

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