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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kazancıyla 3.553,43 puandan tamamladı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 18:43
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 59,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 1,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,18 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,94 ile iletişim oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti

Beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 94'e yükseldi.

Analistler, ABD'de TÜFE verisinin enflasyonist baskıların devam ettiğini göstermesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarının devam edeceğine yönelik beklentileri güçlendirmesiyle pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Yarın yurt içinde konut satışları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, Çin'de enflasyon, perakende satışlar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 puanın destek, 3.620 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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