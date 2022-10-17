17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 220,65 puan artarak 3.847,62 puandan kapandı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 18:52
Takip Et

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
+
Aa
-

BIST 100 endeksi, güne 27,77 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 3.654,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.641,40, en yüksek 3.854,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 6,08 artışla 3.847,62 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 7,04, sanayi endeksi yüzde 3,30, hizmetler endeksi yüzde 6,12, teknoloji endeksi yüzde 4,15 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 265,83 puan ve yüzde 6,73 yükselişle 4.218,54 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 92'si prim yaptı, 8'i geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.661 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.661 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,4 yükselişle 986 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5533 lira, satışta 18,6276 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5466 lira, satışta 18,6209 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,40'tan, bileşik getirisi de yüzde 15,99'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9810, sterlin/dolar paritesi 1,1410, dolar/yen paritesi de 148,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1 düşüşle 90,7 dolardan işlem görüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
1
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
2
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
3
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
4
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
5
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
6
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
7
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Başörtüsü için anayasa taslağı Erdoğan'a sunuldu
﻿Başörtüsü için anayasa taslağı Erdoğan'a sunuldu
﻿Başörtüsü için anayasa taslağı Erdoğan'a sunuldu
﻿Yemek yerken kardeşinin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı
﻿Yemek yerken kardeşinin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı
﻿Yemek yerken kardeşinin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı
﻿Park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu
﻿Park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu
﻿Park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü şarampole uçtu
﻿Rusya: Ukrayna'da askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılar düzenledik
﻿Rusya: Ukrayna'da askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılar düzenledik
﻿Rusya: Ukrayna'da askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılar düzenledik
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.