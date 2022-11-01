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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,90 kazançla 4.054,67 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.100,23 puana taşıdı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 18:49
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 75,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 79,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,84 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,26 ile gıda, içecek oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.

Fed'in yarın politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde belirsizliğin sürdüğü gözleniyor. Bu kapsamda bankanın yarınki toplantısında yapacağı yönlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor.

Devam eden bilanço sezonu kapsamında hisse bazlı hareketliliklerin de sürdüğünü belirten analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde ihracat rakamları yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da ve Avro Bölgesinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.100 seviyesinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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