2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,20 puan artarak 4.071,87 puandan kapandı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 19:04
Takip Et

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
+
Aa
-

BIST 100 endeksi, güne 11,35 puan ve yüzde 0,28 kazanımla 4.066,02 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.040,11, en yüksek 4.098,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 4.071,87 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,32 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 1,10 ve teknoloji endeksi yüzde 4,81 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,64 puan ve yüzde 0,06 yükselişle 4.418,44 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 43'ü geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.647,25 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.647,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,5 kazançla 997 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5851 lira, satışta 18,6595 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5826 lira, satışta 18,6571 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,31'den, bileşik getirisi de yüzde 14,82'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9875, sterlin/dolar paritesi 1,1478, dolar/yen paritesi de 147,05 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,35 yükselişle 95,56 dolardan işlem görüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
2
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
3
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
4
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
5
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
6
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
7
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Aliyev, TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu
﻿Aliyev, TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu
﻿Aliyev, TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu
﻿İsmail Saymaz duyurdu: Sözcü gazetesi çok sayıda isimle yollarını ayırdı
﻿İsmail Saymaz duyurdu: Sözcü gazetesi çok sayıda isimle yollarını ayırdı
﻿İsmail Saymaz duyurdu: Sözcü gazetesi çok sayıda isimle yollarını ayırdı
﻿Galatasaray UEFA'dan elendi
﻿Galatasaray UEFA'dan elendi
﻿Galatasaray UEFA'dan elendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.